نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم مقابله با تحریمهای جدید شورای امنیت گفت: عبور از این شرایط نیازمند انسجام ملی، تأمین معیشت مردم و تقویت اقتصاد و توانمندیهای دفاعی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضاحاجی بابایی درباره فعال شدن مکانیسم ماشه و اقداماتی که باید انجام شود، با تاکید بر اینکه تروئیکای اروپا یک اقدام بیمنطق که اصول حقوقی تطابق ندارد، شکل دادهاند، گفت: آمریکا در واقع هم صلح تحمیلی و هم جنگ تحمیلی را دنبال کرده و طرفهای مقابل را از کوچکترین و کمترین حق محروم میکند و به دنبال این است که آنچه او میگوید، محقق شود.
وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران در ۴۶ سال گذشته همه فنون را به کار گرفته است تا بتواند بر این فرهنگ آمریکا غلبه پیدا کند و در این راه هم بسیار موفق بوده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: البته این تحریمها آثاری خواهد داشت، اما جمهوری اسلامی ایران با هنرنمایی خود و از آنجا که یادگرفته است چگونه این مکانیسم را خنثی کند، برنامهریزی و تدارک لازم را انجام میدهد تا بتوانیم تاثیرگذاری بخش جدید تحریمها را از بین ببریم.
حاجی بابایی درباره اهمیت ارتقای روابط با چین برای خنثی کردن تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل تصریح کرد: ما باید همه امکانات را به کار بگیریم. یعنی ۹۰ میلیون ایرانی به خودشان کمک خواهند کرد و مردم دنیا از جمهوری اسلامی ایران طرفداری میکنند.
وی گفت: سازمان همکاریهای شانگهای و گروه بریکس میتوانند به جمهوری اسلامی ایران کمک کنند و پنجرههای دنیا بیش از پنجرهای است که آمریکا میبندد و تعداد پنجرههایی که باز میماند بیشتر خواهد بود؛ از آن پنجرهها استفاده خواهیم کرد و مسیر خودمان را پرقدرت، پرصلابت و با تدابیر و عقلانیت دنبال میکنیم.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی درباره اقداماتی که باید در حوزه اقتصاد برای مقابله با تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل باید انجام داد، خاطرنشان کرد: در این مسیر باید چند نکته را مدنظر قرار داد از جمله اینکه با یکدیگر انسجام داشته باشیم و معیشت مردم را تامین کنیم و قدرت دفاعی کشور را هم افزایش دهیم. همچنین باید مراقب افرادی نفوذی دشمن باشیم و برخی موارد دیگر که بتوانیم بر اساس آنها از این شرایط عبور کنیم.
ششم مهرماه ۱۴۰۴، شش قطعنامه پیشین شورای امنیت که به واسطه برنامه هستهای ایران بر کشور تحمیل شده بود با سوءاستفاده تروئیکای اروپایی از سازوکار حل و فصل اختلاف مندرج در توافق هستهای ایران و ۱+۵ موسوم به برجام به میدان اجرا در سطح بینالمللی بازگشتند.
در چند هفته و بخصوص چند روز اخیر «سیدعباس عراقچی» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تلاش مستمری را برای جلوگیری از بازگشت این تحریمها پیش برد، اما تلاشهای تهران برای باز نگاه داشتن پنجره دیپلماسی از سه مسیر مذاکره با تروئیکای اروپایی، حصول توافق از سرگیری همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قاهره و ارائه پیشنهادهای سازنده و قابل اجرا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دلیل اتحاد سه کشور اروپایی با ایالات متحده برای مقاومت در برابر دیپلماسی به نتیجه نرسید.
وزیر امور خارجه ایران همزمان با اقدام ترویئکای اروپایی در فعالسازی اسنپبک، در نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت تصریح کرد، جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بازگرداندن ادعایی قطعنامههای خاتمهیافته ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را مردود میداند و نه ایران و نه هیچ عضو سازمان ملل متحد الزامی به تبعیت از چنین اقدامات غیرقانونی ندارند.
منبع: ایرنا