به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر نعمت‌اللهی افزود:بیمارستان آیت الله طالقانی اهواز به عنوان تنها مرکز تخصصی سوانح و سوختگی جنوب غرب کشور، این بیمارستان از جدیدترین انواع پانسمان‌های پیشرفته نظیر آلودرم، نانو نقره (اجی‌کت)، پانسمان‌های آنتی‌میکروبیال نقره، پانسمان حاوی محلول EpiProtect، فوم‌های پیشرفته، پانسمان‌های فوق جذب بیاتین سوپر و آترومن استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: در شش ماهه نخست سال جاری، بیش از ۳ هزار پانسمان نوین برای درمان بیماران ناشی از سوختگی در این مرکز استفاده شده است. این اقدام بر پایه تکنولوژی‌های روز دنیا و مطابق با پروتکل‌های درمانی بین‌المللی انجام گرفته و نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته است.

دکتر نعمت‌اللهی بیان کرد: با اتکا به دانش تخصصی اساتید جراحی پلاستیک و تلاش شبانه‌روزی کادر درمانی، پرستاری و رعایت دقیق پروتکل‌های مراقبتی، بسیاری از بیماران با بهبودی کامل و بدون نیاز به مراجعات طولانی‌مدت از بیمارستان ترخیص شده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده کیفیت بالای خدمات و اثربخشی بالای این شیوه‌های نوین است.