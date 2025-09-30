پخش زنده
ساخت نخستین سوله چند منظوره و بزرگترین ایستگاه آتش نشانی در جزیره قشم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده قرارگاه مقدم مدینه منوره نیروی زمینی سپاه گفت: در مرحله نخست، ایستگاه عملیاتی و اداری آتشنشانی با زیربنای هزار و ۵۰۰ متر مربع با بیش از ۲۰۲ میلیارد ریال اعتبار ساخته میشود.
سردار محمد مارانی افزود: سوله بحران و مجموعه ورزشی آتشنشانان نیز با زیربنای هزار و۶۰۰ مترمربع ساخته میشود.
وی گفت: هزینه ساخت این سوله و مجموعه ورزشی ۳۵۵ میلیارد ریال است.
فرمانده قرارگاه مقدم مدینه منوره نیروی زمینی سپاه افزود: این مجموعه به عنوان بزرگترین مجموعه مقابله با بحران و ایمنی استان و بزرگترین ایستگاه آتش نشانی جزیره قشم دارای فضای اداری، ورزشی و اسکان در شرایط بحرانی است.