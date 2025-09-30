پخش زنده
امروز: -
نظارت بر بازار باید به شکل ویژه تشدید و با متخلفان بازار به صورت مستمر و بدون اغماض برخورد قاطع شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به وضعیت بازار استان تاکید کرد: نظارتها باید به شکل ویژه تشدید و برخورد قاطع با متخلفان بازار به صورت مستمر و بدون اغماض انجام شود.
جواد کاظم نسب الباجی یکی از مهمترین موضوعات در کنترل بازار را تقویت و تشدید بازرسیها و نظارت در تمامی بخشهای بازار استان دانست و اظهار کرد: دستگاههای مسئول با همکاری و هماهنگی کامل، با هرگونه تخلف برخورد قاطع و قانونی داشته باشند.
وی تسریع در روند تخلیه نهادههای دامی را یکی دیگر از اولویتهای اصلی جهت جلوگیری از کمبودها و مشکلات احتمالی در تامین این نهادهها و در نهایت حفظ ثبات و آرامش در بازار محصولات پروتئینی دانست.
کاظم نسب الباجی با اشاره به اهمیت ذخیرهسازی محصولات استراتژیک گفت: ذخیرهسازی برنج و شلتوک توسط سازمان تعاون روستایی به صورت جدی پیگیری شود تا در شرایط بحرانی و فصلهای حساس، مشکلی در تامین این کالای اساس بوجود نیاید.
وی درباره تشکیل کمیتههای تخصصی افزود: کمیتهای متشکل از نمایندگان فروشگاههای زنجیرهای برای ارتقاء هماهنگی و مدیریت بهینه بازار تشکیل شده است که این اقدام میتواند نقش موثری در تنظیم بازار و رفع مشکلات تامین کالا داشته باشد.
معاون استاندار خوزستان بیان کرد: همچنین برای کنترل دقیقتر بازار سیمان، کارگروهی ویژه تشکیل شده است تا با بررسی مستمر وضعیت این بازار و صحتسنجی قیمتها، از هرگونه بینظمی و افزایش غیرمنطقی جلوگیری شود.
کاظمنسب ضمن تاکید بر لزوم رعایت قیمتگذاری مناسب و تامین بهموقع مرغ گفت: با برگزاری نشستی با حضور کشتارگاهها و مرغداران، تمهیدات لازم جهت کنترل بازار مرغ و جلوگیری از نوسانات غیرضروری اندیشیده شود تا این محصول پرمصرف بهراحتی در اختیار مردم قرار گیرد.
وی بیان کرد: با تعامل مستمر و نظارتهای شدید، ثبات و آرامش بازار استان خوزستان حفظ میشود و هیچگونه خللی در تامین نیازهای اساسی مردم ایجاد نخواهد شد.