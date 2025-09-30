به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلبهار گفت: بهره برداران حوزه آبزی پروری شهرستان گلبهار با تولید بیش از ۳۵۰ تن گوشت ماهی سردابی و گرمابی و بیش از یک میلیون بچه ماهی و تخم چشم زده در تنها مرکز تکثیر ماهی قزل الا در شرق کشور، نقش پدافندیِ موثری را ایفا می‌کنند.

سیدحسین حسینی با اشاره به اهمیت این حوزه در ایجاد اشتغال پایدار، افزود: کمیته پدافند غیرعامل سازمان جهاد کشاورزی ضمن شناسایی دقیق تهدیدها، اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای خنثی کردن آنها در دستور کار خود قرار داده است.

او ادامه داد: در بخش آبزی پروری شهرستان گلبهار با تولید تخم چشم زده و بچه ماهی و ارسال آن به سایر استان‌های کشور، بخشی از نیاز به واردات این نهاده کاهش یافته است و به همین دلیل مرکز تکثیر این شهرستان نقش موثری در امنیت غذایی منطقه دارد و از قابلیت‌های زیادی برای توسعه برخوردار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلبهار تاکید کرد: اجرای دستورالعمل مقابله با سیلاب در مزارع آبزی پروری و کاهش میزان واردات تخم چشم زده ماهی قزل آلا به عنوان دو اقدام مهم برای کاهش مخاطرات و در راستای پدافند غیر عامل در کشور هستند.