در پی اعتراضات گسترده و تحصن مردمی در کشمیر تحت کنترل پاکستان، درگیریهای خشونتآمیز میان دو گروه دستکم یک کشته و دهها زخمی بر جای گذاشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»؛ این اعتراضات به دعوت کمیته مشترک مردمی کشمیر برگزار شد که خواستار کاهش قیمت برق، اصلاحات مالیاتی و بهبود شرایط اقتصادی و خدمات عمومی در منطقه هستند.
همزمان با فراخوان اعتصاب سراسری و بستن راهها، راهپیمایی احزاب نزدیک به دولت به رهبری «راجا ساقب مجید» رهبر حزب مسلم کانفرنس با تجمع معترضان مردمی برخورد کرد و به خشونت کشیده شد.
به گفته شاهدان در جریان این درگیری تیراندازی صورت گرفت که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن شمار زیادی از شهروندان و نیروهای امنیتی شد.
در پی حوادث روز دوشنبه، خدمات موبایل و اینترنت در سراسر منطقه قطع شده و مقامات محلی از ادامه محدودیتها تا چند روز آینده خبر دادهاند.
رهبران معترض هشدار دادهاند که تحصنها و تظاهرات تا تحقق مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم ادامه خواهد داشت.
تجمعات مشابهی نیز در شهرهای دیگر کشمیر از جمله راولاکوٹ، سدهنوتی و بھمبر برگزار شده است.