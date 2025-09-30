در پی اعتراضات گسترده و تحصن مردمی در کشمیر تحت کنترل پاکستان، درگیری‌های خشونت‌آمیز میان دو گروه دست‌کم یک کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت.

تحصن و نا‌آرامی در کشمیر یک کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»؛ این اعتراضات به دعوت کمیته مشترک مردمی کشمیر برگزار شد که خواستار کاهش قیمت برق، اصلاحات مالیاتی و بهبود شرایط اقتصادی و خدمات عمومی در منطقه هستند.

همزمان با فراخوان اعتصاب سراسری و بستن راه‌ها، راهپیمایی‌ احزاب نزدیک به دولت به رهبری «راجا ساقب مجید» رهبر حزب مسلم کانفرنس با تجمع معترضان مردمی برخورد کرد و به خشونت کشیده شد.

به گفته شاهدان در جریان این درگیری تیراندازی صورت گرفت که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن شمار زیادی از شهروندان و نیروهای امنیتی شد.

در پی حوادث روز دوشنبه، خدمات موبایل و اینترنت در سراسر منطقه قطع شده و مقامات محلی از ادامه محدودیت‌ها تا چند روز آینده خبر داده‌اند.

رهبران معترض هشدار داده‌اند که تحصن‌ها و تظاهرات تا تحقق مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم ادامه خواهد داشت.

تجمعات مشابهی نیز در شهرهای دیگر کشمیر از جمله راولاکوٹ، سدهنوتی و بھمبر برگزار شده است.