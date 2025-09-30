پخش زنده
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیدآذربایجانغربی مشکلات ۱۲ واحد تولیدی در حوزههای بانکی، توزیع برق، حملونقل، شهرکهای صنعتی، امور مالیاتی و آب منطقهای به صورت موردی مورد بررسی قرار گرفت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیدآذربایجانغربی با حضور مدیرعاملان شرکتهای صنعتی و تولیدی و به ریاست دهقان، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، برگزار شد.
دهقان در این جلسه با تأکید بر ضرورت تقویت توان تولیدی شرکتهای صنعتی و کشتارگاههای استان اظهار کرد: حمایت از این واحدها باید بهگونهای باشد که به رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود و در عین حال، اجحافی در حق مصرفکنندگان و سایر بخشها صورت نگیرد. تولیدکنندگان موظف هستند ضمن بهرهوری بهینه از انرژی، در پرداخت جرایم و بدهیهای معوق همکاری لازم را داشته باشند.
وی افزود: تعیین تکلیف بدهی برخی واحدهای تولیدی و رسیدگی به املاک تملیکی که با چالشهای حقوقی و بانکی مواجهاند، از اولویتهای اصلی استان است و باید با همکاری دستگاههای ذیربط در کوتاهترین زمان ممکن ساماندهی شود. حمایت از سرمایهگذاران به معنای ایجاد تعادل میان حمایتهای مالی و الزامات قانونی است؛ به همین دلیل در این مسیر هم دستگاههای اجرایی و هم فعالان اقتصادی باید به تعهدات خود پایبند باشند.
در این کارگروه مصوب شد مشکل خلع ید و پرداخت بدهیهای لازم جهت فعالسازی مجدد شرکت تولید لوازم بهداشتی برطرف شود. همچنین در خصوص حل مسائل مربوط به برق مصرفی واحدهای تولیدی و کشتارگاههای صنعتی، امهال چکهای وصولی، و تأمین زمین برای توسعه طرحهای اشتغالزا تصمیمات لازم اتخاذ شد.
در ادامه جلسه، مشکلات ۱۲ واحد تولیدی در حوزههای بانکی، توزیع برق، حملونقل، شهرکهای صنعتی، امور مالیاتی و آب منطقهای به صورت موردی مورد بررسی قرار گرفت و با هماهنگی دستگاههای مرتبط، تصمیمات اجرایی برای رفع موانع و تسهیل فعالیت این واحدها تصویب شد.