به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شیروان گفت: در شش ماهه سال جاری، بیش از هزار و ششصد مجوز قرنطینه‌ای دام‌های کشتاری، توسط کارشناسان واحد قرنطینه و امنیت زیستی، از مبدا شیروان به مقصد کشتارگاه‌های صنعتی استان‌های خراسان رضوی، تهران، مازندران و ... صادر شده است.

ایزانلو افزود: در این مدت ۹۶ هزار رأس دام سبک و حدود ۲۰۰ رأس دام سنگین به کشتارگاه‌های خارج از استان منتقل شده‌اندکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۸ درصدی در ارسال دام سبک و افزایش ۳۰ درصدی در دام‌های سنگین به کشتارگاه‌ها مشاهده می‌شود.

متقاضیان قبل از بارگیری دام و طیور زنده به داخل و خارج از استان، با مراجعه به شبکه‌های دامپزشکی و یا مسئولین بهداشتی واحد‌ها و میادین دام نسبت به اخذ گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای دامپزشکی اقدام کنند.