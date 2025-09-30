پخش زنده
۱۶۰۰ مجوز قرنطینه توسط دامپزشکی شیروان برای ارسال دامهای سبک و سنگین به کشتارگاههای خارج از استان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان شیروان گفت: در شش ماهه سال جاری، بیش از هزار و ششصد مجوز قرنطینهای دامهای کشتاری، توسط کارشناسان واحد قرنطینه و امنیت زیستی، از مبدا شیروان به مقصد کشتارگاههای صنعتی استانهای خراسان رضوی، تهران، مازندران و ... صادر شده است.
ایزانلو افزود: در این مدت ۹۶ هزار رأس دام سبک و حدود ۲۰۰ رأس دام سنگین به کشتارگاههای خارج از استان منتقل شدهاندکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۸ درصدی در ارسال دام سبک و افزایش ۳۰ درصدی در دامهای سنگین به کشتارگاهها مشاهده میشود.
متقاضیان قبل از بارگیری دام و طیور زنده به داخل و خارج از استان، با مراجعه به شبکههای دامپزشکی و یا مسئولین بهداشتی واحدها و میادین دام نسبت به اخذ گواهی بهداشتی قرنطینهای دامپزشکی اقدام کنند.