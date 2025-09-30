به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با گرامیداشت یکم اکتبر، روز جهانی سالمندان، اظهار کرد: در ایران هر ساله با هدف آگاهی سازی در زمینه سالمندی، یک هفته با عنوان هفته ملی سالمندان نامگذاری می‌شود و امسال این هفته که مصادف با ۸ تا ۱۴ مهر ماه است، با شعار «حفظ کرامت، ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گام‌های محله محور» نامگذاری شده است.

وی افزود: سرشماری‌های انجام شده در جمهوری اسلامی ایران مبین روند رو به رشد جمعیت سالمند است و جمعیت سالمندی در ایران در حدود ٤٢ سال از ٥ درصد در سال ١٣٥٥ به ١٠ درصد در سال ١٣٩٨ رسیده است (٢برابر شدن جمعیت سالمندی) و مجدداً در حدود ٢١ سال، در سال ١٤٢٠ به ٢٠ درصد خواهد رسید (٢ برابر شدن مجدد جمعیت سالمندی)، این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته جهان، دو برابر شدن جمعیت سالمندی در طول بیش از ۱۰۰ سال اتفاق افتاده است و کشور ما از جمله کشور‌های واجد بالاترین شیب و شتاب افزایش جمعیت سالمندی در جهان است.

دکتر شریفی ادامه داد: از آنجا که افزایش جمعیت سالمند در کشور ما از شتاب بسیاری برخوردار است، سیاست گذاری و برنامه ریزی سیاسی- اقتصادی مبتنی بر تغییرات سنی جمعیت، در پاسخگویی به نیاز‌های آحاد جامعه از جمله سالمندان، بسیار حائز اهمیت است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان اضافه کرد: برنامه ریزی برای داشتن سالمندان توانمند، فعال و سالم در فاز جمعیتی آینده، می‌تواند سالمندی را تبدیل به یک فرصت مناسب برای جامعه کرده و از بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی که ممکن است با سالمندی جمعیت ایجاد شود، جلوگیری کند، بنابراین سیاستگذاری و برنامه ریزی جامع، باید متناسب با ویژگی‌های همه جانبه این گروه سنی انجام شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان داشت: سیاستگذاری در حوزه سالمندی، به عنوان یک فرآیند حائز اهمیت در نظام سیاسی و اجتماعی به منظور تعیین راهبرد ها، اهداف و برنامه‌های مربوط به سالمندان است. سیاست‌ها باید بر اساس اطلاعات علمی و تجربه‌های مستدل ارائه شوند تا به نتایج مثبتی منجر شوند.

وی می‌گوید: روند طی شده در سیاستگذاری برای سالمندان، نیازمند آگاهی از شواهد مربوط به واقعیت‌های اجتماعی و جمعیت شناختی جامعه است. بررسی ساختار سنی جامعه و نیاز‌های آینده، از جمله مواردی است که باید در سیاستگذاری سالمندان در نظر گرفته شود. راهبری مؤثر به توازن بین مراقبت‌های بهداشتی، حمایت اجتماعی، ارتقای سلامت و بهره وری اقتصادی توجه می‌کند.

دکتر شریفی تصریح کرد: سیاستگذاری در امور سالمندان، نیازمند تعامل و هماهنگی بین سازمان ها، نهاد‌ها و سیاستگذاران است. این همکاری‌ها باید بر اساس داده‌ها و شواهد علمی صورت گیرد و با هدف ارائه مشاوره، ارزیابی و بهبود عملکرد در امور سالمندان انجام شود.