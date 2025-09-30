پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشجویان امامیه پاکستان، حمایت نخستوزیر این کشور از طرح ترامپ در مورد غزه را خیانت به خون مردم فلسطین و نقض آشکار آرمانهای محمد علی جناح بنیانگذار پاکستان اعلام کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «سید امین شیرازی» رئیس سازمان دانشجویان امامیه در بیانیهای شدیداللحن اعلام کرد که بنیانگذار پاکستان صریحاً تأکید کرده بود که اسرائیل یک «دولت غاصب و نامشروع» است و پاکستان هرگز آن را به رسمیت نخواهد شناخت.
شیرازی افزود: موضع قاطع مردم پاکستان این است که فلسطین باید کاملاً آزاد و مستقل باشد و قدس شریف پایتخت آن باشد. هرگونه طرح موسوم به صلح یا فرمول دو دولتی را فریبکارانه و مخالف هویت و آرمانهای فلسطین محسوب میشود.
او از حکومت پاکستان خواست فوراً سیاستی روشن و قاطع در برابر اسرائیل اتخاذ کند و تأکید کرد که ملت پاکستان هیچگونه ضعف یا فشار امپریالیستی را نخواهد پذیرفت و جوانان آگاه کشور هر نقشه و دسیسهای را ناکام خواهند گذاشت.