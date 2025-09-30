صعود سینر، د مینور، تین و مدودف به نیمه نهایی تنیس چین

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس ۵۰۰ امتیازی و ۴ میلیون و ۱۹۴ هزار دلاری آزاد چین به این شرح است:

یانیک سینر از ایتالیا (بخت اول قهرمانی) ۲ - ۰ فابیان ماروشان از مجارستان

آلکس دمینور از استرالیا (بخت ۳ قهرمانی) - یاکوب منشیک از چک (مصدومیت و انصراف منشیک در ست اول)

لیرنر تین از آمریکا ۱ - ۱ لورنزو موزتی از ایتالیا (مصدومیت و انصراف موزتی در ست سوم)

دانیل مدودف از روسیه ۲ - ۰ آلکساندر زورف از آلمان (بخت دو قهرمانی)