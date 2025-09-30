پخش زنده
دور یک چهارم نهایی مسابقات تنیس ۵۰۰ امتیازی و ۴ میلیون و ۱۹۴ هزار دلاری آزاد چین روز گذشته در پکن به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس ۵۰۰ امتیازی و ۴ میلیون و ۱۹۴ هزار دلاری آزاد چین به این شرح است:
یانیک سینر از ایتالیا (بخت اول قهرمانی) ۲ - ۰ فابیان ماروشان از مجارستان
آلکس دمینور از استرالیا (بخت ۳ قهرمانی) - یاکوب منشیک از چک (مصدومیت و انصراف منشیک در ست اول)
لیرنر تین از آمریکا ۱ - ۱ لورنزو موزتی از ایتالیا (مصدومیت و انصراف موزتی در ست سوم)
دانیل مدودف از روسیه ۲ - ۰ آلکساندر زورف از آلمان (بخت دو قهرمانی)