پخش زنده
امروز: -
آیین بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت دبیرکل حزبالله لبنان، سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله، در خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آیین بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت دبیرکل حزبالله لبنان، سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله، همزمان با هفته دفاع مقدس با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان، فرماندهان نظامی و اقشار مختلف مردم در مسجد سرهنگ شهانق خوی برگزار شد.
در این مراسم، امیر سرتیپ دوم عباس واحدی فرمانده تیپ ۲۶۴ شهید عبدی ارتش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و عرض تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل پاسدار نظام و میهن اسلامی هستند و اجازه نخواهند داد دشمنان به خاک کشور تعرض کنند.
وی با اشاره به نقشآفرینی نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، افزود: رمز پیروزی ملت ایران و جبهه مقاومت در برابر دشمنان، اتکا به ایمان، ایستادگی و روحیه جهادی است.
امیر واحدی با تجلیل از شخصیت سید مقاومت تأکید کرد: شهید سید حسن نصرالله از برجستهترین شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و نظامی معاصر بود که با پیروی از مکتب امام خمینی (ره) بیش از سه دهه در خط مقدم مبارزه با دشمنان اسلام ایستاد و آنان را به زانو درآورد.
در این آیین، سردار آقایی فرمانده سپاه خوی و جمعی از بسیجیان نیز حضور داشتند و بر تداوم راه شهیدان جبهه مقاومت و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.