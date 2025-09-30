مدیرکل استاندارد خوزستان در بازدید از بندر سجافی و گمرک شهرستان هندیجان وضعیت ارزیابی انطباق و نحوه ترخیص کالا را مورد بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی‌پور به همراه هیئت همراه، با هدف نظارت بر روند واردات و ترخیص کالا، در محل گمرک هندیجان حضور یافت و از نزدیک در جریان چگونگی ارزیابی انطباق و نحوه ترخیص کالا از گمرک بندر سجافی را مورد ارزیابی قرار داد.

این بازدید که با حضور مدیریت گمرک شهرستان و نمایندگان لنج‌داران برگزار شد، فرصتی برای طرح مسائل و مشکلات موجود در زمینه ارزیابی انطباق کالا‌ها فراهم آورد.

در این نشست، پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم در جهت کاهش موانع و تسریع در روند قانونی ترخیص کالا اتخاذ شد.

در ادامه این سفر کاری، مدیرکل استاندارد خوزستان با فرماندار شهرستان هندیجان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد، طرفین بر نحوه اجرای دقیق «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» تأکید کرده و راهکار‌های حمایت از تجارت قانونی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

این بازدید در راستای حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل تجارت از طریق مبادی رسمی استان صورت گرفته است.