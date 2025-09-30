به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید کوهی اظهار کرد: با توجه به فعالیت سامانه بارشی همراه با توده هوای نسبتاً سرد و کاهشی در استان اردبیل، هشدار زرد هواشناسی صادر کردیم که از صبح روز چهارشنبه، ۹ مهر ۱۴۰۴، فعالیت سامانه بارشی همراه با توده هوای نسبتاً سرد و کاهش محسوس دما در استان آغاز خواهد شد و تا اواخر وقت پنجشنبه، دهم مهر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: مخاطرات پیش‌رو در این سامانه از بارش باران، وزش باد تند تا نسبتاً شدید (به‌ویژه در نوار شرقی، مناطق شمالی و دشت اردبیل)، کاهش محسوس دمای هوا (به‌ویژه در مناطق مرکزی و شهرستان خلخال)، رخداد مه و کاهش دید افقی (در نوار شرقی و نواحی منتهی به استان گیلان)، احتمال بارش برف در ارتفاعات استان پیش‌بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: پیش بینی می‌شود، تمام مناطق استان به‌ویژه نوار شرقی، نواحی منتهی به استان گیلان، مناطق مرکزی و شهرستان خلخال مناطق تحت تأثیر این سامانه باشند

مجید کوهی ادامه داد: پیامدهای احتمالی احتمال از اختلال در تردد جاده‌ای به دلیل لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید، احتمال اختلال موقتی در عملیات پروازی فرودگاه‌های استان و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی و باغی این سامانه باشد.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: توصیه می کنیم همشهریان از در تردد جاده‌های بین‌شهری، به‌ویژه در گردنه حیران و الماس، احتیاط لازم را انجام دهند و از فعالیت‌های کوهنوردی خودداری شود. واحدهای تولیدی (مرغداری‌ها، گلخانه‌ها، آبزیان، دامداری‌ها و …) نیز دمای محیط را کنترل کنند و بخش‌های مختلف کشاورزی و باغی تمهیدات لازم را به عمل آورند و از عشایر محترم خواهشمندیم از وضعیت نامساعد جوی آگاهی لازم را کسب کرده و تمهیدات مورد نیاز را در نظر بگیرند.