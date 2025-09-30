به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس داده‌های سامانه پایش هوای کشور در روز سه‌شنبه، هوای شهر‌های رامشیر با شاخص ۱۵۶ و هویزه ۱۸۱ ناسالم اعلام شد.

همچنین شاخص هوای شهر‌های شوشتر ۱۴۴، بهبهان ۱۳۸، ایذه ۱۰۴ و اندیمشک ۱۲۴ ناسالم برای گروه‌های حساس است.

طی چند ماه اخیر تصاعد دود از آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم هوای غرب خوزستان را آلوده کرده است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.