سید حسن نصرالله مردی که زندگی خود را وقف مبارزه با ظلم، دفاع از عزت و استقلال لبنان، و تحقق آرمان فلسطین کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سید حسن نصرالله گرامی مردی که نامش با ایستادگی، عزت و پایداری در برابر ظلم و اشغالگری گره خورده است. سید نصرالله، با سال‌ها رهبری هوشمندانه و مجاهدت بی‌وقفه، نه تنها در لبنان بلکه در سراسر جهان اسلام به نمادی از مقاومت تبدیل شد.

صدای پرصلابت و نگاه نافذ او الهام‌بخش ملت‌های مظلوم و به‌ویژه جوانان فلسطین و غزه بود، که در شرایط سخت محاصره و بمباران، با روحیه‌ای استوار به مقاومت ادامه دادند. پیام روشن او این بود که مقاومت تنها راه رسیدن به آزادی و کرامت است.

شهادت سید حسن نصرالله هرچند ضایعه‌ای بزرگ بود، اما راه مقاومت و پایداری را بیش از پیش در منطقه روشن ساخت و نام او را به عنوان نماد ایستادگی در برابر استکبار در تاریخ منطقه ثبت کرد. او در قلب مردم لبنان و تمامی آزادگان جهان، به عنوان سید مقاومت جاودانه ماند.