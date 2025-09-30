پخش زنده
از کتاب «مسافری از سرزمین بهشت» به قلم وهاب گودرزی برادر شهید والامقام محمد گودرزی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،همزمان با هفته دفاع مقدس و در آستانه سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، آیین رونمایی از کتاب «مسافری از سرزمین بهشت»؛ زندگینامه شهید محمد گودرزی، امروز در دانشگاه ملی مهارت برگزار شد.
این کتاب به قلم برادر شهید، وهاب گودرزی، نگاشته شده و روایتگر بخشی از سبک زندگی، ارزشهای اعتقادی و حماسههای این شهید سرافراز است.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: شهدا گنجینههای ماندگار تاریخ هستند که با خون خود نهتنها امنیت و آرامش کشور را تضمین کردند، بلکه الگویی ماندگار برای نسلهای آینده به یادگار گذاشتند.
وی با اشاره به جایگاه والای شهید محمد گودرزی افزود: شهدا از دل خانوادههای شریف و مستضعف برخاستهاند، خانوادههایی که فرزندان رشید و مؤمن خود را برای دفاع از وطن و اسلام تقدیم کردند. پدر و مادر این شهید عزیز، نمونهای درخشان از ایثار و صبوری هستند.
نماینده ولی فقیه در استان مفهوم شهادت را «نه یک فقدان، بلکه رویشی دوباره، جهانی شدن و جاودانگی» دانست و گفت: شهادت، آرزوی اولیای الهی است. همانگونه که پیامبر اکرم (ص) خبر از شهادت امیرالمؤمنین (ع) در محراب دادند و ایشان نیز همواره در آرزوی آن لحظه بودند.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی در بخش دیگری از سخنانش به نوع نگاه انسان به دنیا و آخرت اشاره کرد و گفت: دو نگاه در زندگی وجود دارد؛ نگاهی که همه چیز را در دنیا خلاصه میکند و به دنبال لذتهای زودگذر و انباشتن ثروت است، و نگاهی که دنیا را پلی برای رسیدن به آخرت میبیند. شهدا مظهر نگاه دوماند؛ آنان دنیا را برای رضای خدا و خدمت به خلق خواستند.
وی افزود: این نگاه الهی، روابط خانوادگی را استوارتر میسازد، فرزندان را در مسیر ایمان و ایثار تربیت میکند و انسان را در برابر سختیها مقاوم مینماید. بر همین اساس، خانواده شهدا سرمایههای اصلی جامعهاند.
نماینده ولی فقیه در استان در ادامه با تأکید بر اهمیت جمعیت و تهدید نگاه مادیگرایانه گفت: دنیای غرب امروز خانواده را در مسیر انحطاط قرار داده است. اما در نگاه اسلامی، فرزندآوری و تربیت نسل مؤمن، بزرگترین سرمایه برای آینده ملتهاست.