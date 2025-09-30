پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابر اعلام مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد، شهروندان یزدی میتوانند به مدت ۱۰ روز تا ۱۴ مهر با مراجعه به فروشگاههای مشخص شده، نسبت به تحویل دفتر و کاغذهای باطله اقدام کرده و به ازای آن کتاب و لوازم التحریر تهیه کنند.
همچنین شهروندان در این بازه زمانی میتوانند با ثبت درخواست جمع آوری پسماند خشک در منظومه خدمات یکپارچه یزد من به نشانی اینترنتی my.yazd.ir پس از تحویل پسماند خشک، بن تخفیف خرید کتاب و لوازمالتحریر دریافت کنند.