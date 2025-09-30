خانواده مرحومه ملیحه عباسی تجهیزات پزشکی به ارزش یک میلیارد ریال به بانک امانات تجهیزات پزشکی هلال‌احمر بیرجند اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس جمعیت هلال‌احمر بیرجند گفت:خانواده مرحومه ملیحه عباسی با اهدای تجهیزات پزشکی به ارزش یک میلیارد ریال به بانک امانات تجهیزات پزشکی هلال‌احمر بیرجند، گام بزرگی در حمایت از بیماران نیازمند برداشتند.

حسین ذاکریان افزود:این تجهیزات شامل دو دستگاه اکسیژن ساز، ۳ تخت بیمار، یک ویلچر و دو تشک مواج است.

وی گفت:۵ بانک امانات در شهرستان بیرجند و ۱۵ بانک در استان فعالیت می کنند.