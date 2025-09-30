به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فرزین رضازاده افزود: در بازه زمانی اول تا ۳۱ شهریور امسال، ۴۵ هزار و ۳۷۴ تماس با مرکز پیام اورژانس آذربایجان غربی ثبت شده که از این تعداد، ۵ هزار و ۶۴۸ مورد مزاحمت تلفنی، ۵ هزار و ۵۴۸ تماس غیراورژانسی و یک‌هزار و ۲۷۴ تماس مشاوره پزشکی بوده است.

او اضافه کرد: در همین مدت، تیم‌های اورژانس ۱۱۵ استان در مجموع ۱۰ هزار و ۹۱۹ مأموریت عملیاتی انجام دادند که به واسطه آن ۹ هزار و ۷۶۱ مددجو خدمات درمانی و امدادی دریافت کردند. از این مأموریت‌ها، ۳ هزار و ۳۱۱ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و ۶ هزار و ۴۵۰ مورد مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.

رضازاده یادآور شد: یک هزار و ۱۳ مورد درمان در محل برای بیماران و مصدومان انجام شده و ۶ هزار و ۵۱۱ نفر پس از دریافت خدمات اولیه به مراکز درمانی منتقل شدند.

رییس اورژانس استان با بیان اینکه ۷۲۷ مأموریت موتورلانس به منظور تسریع در امدادرسانی انجام گرفته، گفت: ۵۴ مأموریت اتوبوس آمبولانس در شرایط حوادث ویژه انجام گرفته و ۴ مأموریت اورژانس هوایی برای انتقال سریع بیماران در شرایط بحرانی صورت پذیرفت.