به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ محمدرضا یاری گفت: ماموران پاسگاه انتظامی چالابه هنگام گشت زنی در محور بیستون - کرمانشاه این شهر به یک دستگاه به تانکر حمل سوخت مشکوک و از آن بازرسی کردند.

او گفت: در بازرسی‌های انجام گرفته ۲۲ هزار لیتر نفت کوره فاقد مجوز به ارزش ۶ میلیارد ریال کشف شد.

یاری در پایان از دستگیری یک نفر و تشکیل پرونده‌ای در این راستا و ارسال به مراجع قضائی خبر داد.