به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سلماس میزبان اجلاسیه‌ای بود در گرامیداشت یاد و خاطره پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت؛ کسانی که سال‌های دفاع مقدس را با ایثار و مقاومت خود ورق زدند و برگ‌های ماندگار تاریخ این سرزمین را رقم زدند.

این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

سخنرانان این اجلاسیه با تاکید بر پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، انتقال این ارزش‌ها به نسل جوان را وظیفه‌ای خطیر برشمردند.

حاضران در اجلاسیه گرامیداشت پیشکسوتان جهاد و شهادت در سلماس، تاکید کردند امنیت و آرامش امروز، مرهون ایستادگی دیروز است.

در بخش دیگری از این مراسم، از جمعی از رزمندگان و پیشکسوتان جهاد و شهادت تجلیل شد؛ کسانی که روایت‌هایشان همچنان چراغ راه آیندگان است.