مدیرکل استاندارد استان ایلام از انجام ۶۸۸ مورد بازرسی و نمونه‌ برداری از واحد‌های تولیدی و مراکز عرضه استان طی نیمه نخست سال جاری خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «یادگار محمدی» مدیرکل استاندارد استان ایلام اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، ۶۸۸ مورد نمونه‌برداری و بازرسی از واحد‌های تولیدی و مراکز عرضه کالا و خدمات در سطح استان انجام شده است.

وی افزود: در این مدت ۲۳ مورد صدور و تمدید پروانه علامت استاندارد برای واحد‌های تولیدی استان صورت گرفته و در جریان ۱۲۲ فقره بازرسی تخصصی، ۵۴ گواهی تأییدیه ایمنی آسانسور صادر شده است.

محمدی با بیان دیگر اقدامات شاخص اداره استاندارد در نیمه نخست امسال ادامه داد: همچنین تاکنون ۷۰۷ فقره بازرسی و پایش عملکرد نازل‌های عرضه سوخت مایع، ۶ مورد صدور گواهی تأییدیه تجهیزات شهربازی و ۸ مورد استاندارد سازی جایگاه‌های عرضه سوخت سی‌ان‌جی در استان ایلام انجام شده است.

وی هدف اصلی این نمونه‌برداری و آزمون‌ها را کنترل کیفیت کالا‌های تولیدی و مطابقت آنها با استاندارد‌های ملی بیان کرد و گفت: در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق، مطابق قانون با واحد‌های متخلف برخورد و پروانه استاندارد آنها تعلیق یا ابطال می‌شود.

گفتنی است ۲۲۳ واحد تولیدی زیر پوشش اداره استاندارد در استان ایلام وجود دارد که ۱۵۲ واحد آن فعال است.