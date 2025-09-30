به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، خارج از گود این هفته به موضوعاتی همچون گلایه‌های سعید افروز قهرمان پرتاب نیزه پارالمپیک از مشکلات محل تمری، داستان استعدادیابی جودو و نداشتن امکانات و وضعیت بد جودو در سال‌های گذشته، ماجرای بازسازی ورزشگاه آزادی و پیگیری اتفاق ناگوار ورزشگاه پارس شیراز، صادر نشدن ویزای تیم ملی چوگان از سوی آمریکائی‌ها برای حضور ایران در جام جهانی ویرجینیا ۲۰۲۵ و ماجرای لیست ۹ نفره فدراسیون فوتبال برای درخواست روادید آمریکا جهت حضور در مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال را زیر ذره بین برده است.