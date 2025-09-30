پخش زنده
خارج از گود این هفته به حواشی مختلفی از جمله حال و روز بد این روزهای جودو کشور و ماجرای صادر نکردن روادید تیم ملی چوگان از سوی آمریکائیها پرداخته است.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، خارج از گود این هفته به موضوعاتی همچون گلایههای سعید افروز قهرمان پرتاب نیزه پارالمپیک از مشکلات محل تمری، داستان استعدادیابی جودو و نداشتن امکانات و وضعیت بد جودو در سالهای گذشته، ماجرای بازسازی ورزشگاه آزادی و پیگیری اتفاق ناگوار ورزشگاه پارس شیراز، صادر نشدن ویزای تیم ملی چوگان از سوی آمریکائیها برای حضور ایران در جام جهانی ویرجینیا ۲۰۲۵ و ماجرای لیست ۹ نفره فدراسیون فوتبال برای درخواست روادید آمریکا جهت حضور در مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال را زیر ذره بین برده است.