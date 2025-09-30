به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در پی حاضر نشدن تیم موهون باگان هند در اصفهان در قالب دیدار‌های هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا با تیم فولاد مبارکه سپاهان، کنفدراسیون فوتبال آسیا در اطلاعیه‌ای، ضمن اعلام رسمی لغو این مسابقه، نماینده هند را از جدول مسابقات حذف و امتیازات قبلی آن را بی‌اثر برشمرد.

متن اطلاعیه AFC به این شرح است:

مطابق با ماده ۵.۲ مقررات مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) تأیید می‌کند که تیم موهون باگان هند به دلیل حضور نداشتن در اصفهان، برای دیدار گروه C برابر باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ «کناره‌گیری کرده» تلقی می‌شود.

در نتیجه، مسابقه قبلی تیم موهون باگان لغو و مطابق ماده ۵.۶ مقررات مسابقات، بلااثر اعلام می‌گردد.

به‌منظور رفع هرگونه ابهام، هیچ امتیاز و گلی از مسابقه قبلی این باشگاه، در تعیین جدول نهایی گروه C محاسبه نخواهد شد.

این موضوع اکنون برای تصمیم‌گیری‌های لازم به کمیته‌های ذی‌ربط AFC ارجاع داده خواهد شد.