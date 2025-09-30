پخش زنده
رئیس دادگستری شهرستان زرند از صدور یکی از سنگینترین احکام مالی در حوزه مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در استان کرمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: فردی که بدون مجوز و با سوءاستفاده از برق یارانهای اقدام به راهاندازی مرکز گسترده استخراج رمزارز کرده بود، با رأی دادگاه به پرداخت ۲۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۳۰۹ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
محمدرضا صفاری با اشاره به چگونگی کشف این پرونده، اظهارداشت: رسیدگی به این پرونده از یک حادثه غیرمنتظره آغاز شد به نحوی که پس از بروز آتشسوزی در یک انبار صنعتی در حاشیه شهر زرند، مأموران امدادی و انتظامی در جریان عملیات اطفای حریق با ۱۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز روبهرو شدند که برای استخراج غیرقانونی رمز ارز و بهرهبرداری از برق یارانهای به کار گرفته شده بود.
رئیس دادگستری زرند ادامه داد: پس از رسیدگی به پرونده در دادسرا و تکمیل تحقیقات، بررسیهای فنی و گزارشهای کارشناسی نشان داد متهم با راهاندازی این مرکز استخراج غیرمجاز، ضمن تضییع بیتالمال، هزینه بالایی را جهت تامین برق خود به دولت تحمیل نموده است.