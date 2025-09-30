به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: فردی که بدون مجوز و با سوءاستفاده از برق یارانه‌ای اقدام به راه‌اندازی مرکز گسترده استخراج رمز‌ارز کرده بود، با رأی دادگاه به پرداخت ۲۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۳۰۹ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

محمدرضا صفاری با اشاره به چگونگی کشف این پرونده، اظهارداشت: رسیدگی به این پرونده از یک حادثه غیرمنتظره آغاز شد به نحوی که پس از بروز آتش‌سوزی در یک انبار صنعتی در حاشیه شهر زرند، مأموران امدادی و انتظامی در جریان عملیات اطفای حریق با ۱۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز روبه‌رو شدند که برای استخراج غیرقانونی رمز ارز و بهره‌برداری از برق یارانه‌ای به کار گرفته شده بود.

رئیس دادگستری زرند ادامه داد: پس از رسیدگی به پرونده در دادسرا و تکمیل تحقیقات، بررسی‌های فنی و گزارش‌های کارشناسی نشان داد متهم با راه‌اندازی این مرکز استخراج غیرمجاز، ضمن تضییع بیت‌المال، هزینه بالایی را جهت تامین برق خود به دولت تحمیل نموده است.