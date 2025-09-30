به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان در نشست تخصصی با کارشناسان اداره فوریت‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب و بازتوانی اعتیاد که با هدف بررسی عملکرد دفاتر تخصصی، تحلیل روند خدمات و تقویت برنامه‌های حمایتی برگزار شد، اظهار کرد: هدف ما از برگزاری این نشست‌ها بررسی عملکرد دفاتر تخصصی، تحلیل و مقایسه نرخ رشد آنها و همچنین تقویت خدمات اجتماعی در سطح استان است.

وی با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در جلسه افزود: خدمات‌دهی به‌موقع، حضور به‌هنگام و تقویت ناوگان اورژانس اجتماعی، راه‌اندازی و تجهیز مرکز کودکان کار و خیابان، و ارائه خدمات برای خروج این کودکان از چرخه آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های ما است.

کریمیان تصریح کرد: نظارت بر مراکز اعتیاد، تقویت مراکز صیانت و توانمندسازی معتادان بهبود یافته، رتبه‌بندی مراکز اقامتی و راه‌اندازی مرکز صیانت بانوان در دستور کار قرار دارد.