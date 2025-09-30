به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان گفت: راه‌اندازی رشته محیط‌بانی در استان یک گام ارزشمند در مسیر حفاظت از محیط‌زیست است. تربیت دانش‌آموزان علاقه‌مند و توانمند در این حوزه، زمینه‌ساز تقویت یگان حفاظت و توسعه فرهنگ زیست‌محیطی در جامعه خواهد بود.

محسن کریمی گفت: فرآیند انتخاب هنرجویان این رشته با ارزیابی‌های تخصصی شامل معاینات پزشکی، تست‌های روانشناسی، سنجش آمادگی جسمانی و آزمون‌های مرتبط با حوزه محیط‌زیست انجام شد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و تنوع زیستی چهارمحال‌وبختیاری، ایجاد این رشته می‌تواند فرصت مناسبی برای پرورش نیرو‌های متخصص و متعهد فراهم کند و نقش مهمی در آینده حفاظت از زیست‌بوم کشور ایفا کند.

مدی کل حفاظت از محیط زیست استان گفت: این اقدام در پی مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش و با هدف تربیت نسل آینده محیط‌بانان کشور صورت گرفته است.

رشته محیط‌بانی از سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده و تاکنون در استان‌های فارس، خوزستان، مازندران و اردبیل اجرا شده است. با تصویب اخیر شورای عالی، چهارمحال‌وبختیاری و کرمان نیز به جمع استان‌های مجری این رشته پیوسته‌اند.