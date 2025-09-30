۲ هزار مدرسه استان زنجان، میزبان جشن عاطفهها
بیش از دو هزار مدرسه در استان زنجان میزبان مشارکت پرشور دانشآموزان درجشن عاطفه ها بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جشن عاطفهها فرصتی است برای مهربانی به کسانی که نیازمند کمکهای همنوعانشان هستند، همزمان با سراسر کشور «جشن عاطفهها» با شعار «آیندهساز باشیم» در مدارس و مراکز آموزشی سراسر استان زنجان برگزار شد.
دانش آموزان، ۲ هزار مدرسه استان امروز در این جشن مشارکت کردند.
