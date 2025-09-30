به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران از بهره برداری اولین مرکز سوانح سوختگی خیر ساز استان در دوگنبدان تا پایان سال خبر داد.

سید محمدامین رضایی گفت: این مرکز به همت خانواده مرحوم هندیجانی با مساحت ۲ هزار مترمربع در دوطبقه و با پیش بینی ۸ تخت در حال ساخت است.

رضایی با بیان اینکه شهرستان گچساران فاقد مرکز سوانح سوختگی است، افزود: شهروندان برای درمان سوختگی باید به استان‌های همجوار مراجعه می‌کردند که با بهره برداری از این مرکز دسترسی شهروندان به خدمات مرکز سوختگی آسان‌تر می‌شود.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان گچساران اضافه کرد: با امضا تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی و خیر، تامین تجهیزات، تامین نیروی انسانی و بهره برداری در تعهد دانشگاه علوم پزشکی و ساخت، تامین تجهیزات زیرساختی و تاسیسات به متراژ مشخص در تعهد خیر است.

رضایی اضافه کرد: با توجه به پیشرفت قابل توجه این طرح درمانی پیش بینی می‌شود این مرکز سوانح سوختگی تا پایان امسال به بهره برداری برسد.