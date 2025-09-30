به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به آمار بالای مرگ‌ومیر‌های قلبی و اختلالات روانی در استان، بر لزوم کنترل مؤثر فشار خون و ارتقای سواد سلامت روان از طریق منابع معتبر تأکید کرد.

مصطفی رضایی گفت: سالانه حدود ۵۲.۲ میلیون مرگ به دلیل این بیماری‌ها رخ می‌دهد، که اگر بتوانیم درمان مؤثر فشار خون را از نسبت یک به پنج به یک به دو برسانیم، از ۱۳۰ میلیون مرگ پیشگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه در ایران از هر ۲.۵ مورد فوت، حداقل یک نفر به علت بیماری‌های قلبی عروقی جان را از دست می‌دهد، افزود: در ۸۰ درصد موارد بیماری قلبی و سکته مغزی قابل پیشگیری هستند.

رضایی ادامه داد: درصد شیوع سکته قلبی در مردان برابر با ۶۸/۸ درصد و در زنان ۹۵/۶ درصد ثبت شده، که این آمار در روستا‌ها بیش از شهر‌ها است.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مهم‌ترین عوامل خطر رفتاری بیماری قلبی و سکته مغزی را شامل الگوی غذایی ناسالم، نداشتن فعالیت‌های بدنی، مصرف دخانیات و مصرف الکل بیان کرد و گفت: میزان مرگ منتسب به این عوامل خطر ۷۴/۱۶۲ مرگ در هر صد هزار نفر است.

وی با اعلام اینکه سیگار خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی را دو تا چهار برابر می‌کند، افزود: کاهش سن مصرف سیگار، مصرف قلیان و افزایش شیوع در زنان در چند دهه اخیر سرعت ابتلا به این بیماری را در زنان افرایش داده است.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: اختلالات اضطرابی و استرس و همچنین آلودگی هوا، در افراد به شکل عوامل خطر متابولیک از جمله فشار خون بالا، افزایش قند خون، افزایش چربی خون، اضافه وزن و چاقی ظاهر شود.

مدیرگروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز همچنین به موضوع سلامت روان اشاره کرد و گفت: مطالعات نشان می‌دهد حدود ۲۴ درصد از مردم کشور مبتلا به حداقل یک اختلال روانی هستند که از ترس‌های ساده تا بیماری‌های شدید را شامل می‌شود.

سیدغفور موسوی بر لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر رسانه‌ها، مدارس و نهاد‌های مختلف در این حوزه تأکید و افزود: شاهد هستیم جوانانی که با رتبه‌های برتر وارد دانشگاه می‌شوند، به دلیل نداشتن مهارت‌های مقابله‌ای، به افسردگی یا اعتیاد مبتلا می‌شوند.

وی بر افزایش «سواد سلامت روان» به عنوان راهکاری کلیدی تأکید کرد و گفت: این سواد شامل سه بخش دریافت اطلاعات از منابع معتبر (مانند سایت‌های دانشگاهی و اعضای هیئت علمی) و داشتن درک صحیح از اطلاعات و به کار بستن این اطلاعات در زندگی است.

موسوی به مردم توصیه کرد از دنبال کردن اطلاعات سلامت در فضای مجازی که بیش از ۷۰ درصد آن غلط است، خودداری کنند.