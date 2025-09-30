به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سیدرضا صالحی‌امیری افزود: ظرفیت‌های این استان کم‌نظیر بوده و می‌توان گفت هر آنچه ایران در حوزه‌های مختلف دارد، در این خطه نیز موجود است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه فرهنگی و تمدنی آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: این استان علاوه بر برخورداری از قابلیت‌های مهم در کشاورزی و صنعت، از تمامی ظرفیت‌های گردشگری نیز بهره‌مند بوده و می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری کشور تبدیل شود.

وزیر میراث فرهنگی تقویت بخش خصوصی را نیز از اولویت‌های اساسی وزارتخانه عنوان کرده و افزود: از مجموع ۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات، ۲۰ هزار میلیارد تومان از طریق بانک مرکزی، ۴ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی، ۴ هزار میلیارد تومان توسط بانک‌ها و ۶ هزار میلیارد تومان دیگر از محل طرح‌های اشتغال روستایی و کارگاه‌های زودبازده تأمین خواهد شد.

صالحی‌امیری همچنین با اشاره به روند توسعه همه‌جانبه در آذربایجان‌غربی، اضافه کرد: این استان در مسیر یک جهش بزرگ توسعه‌ای قرار گرفته و در آینده نزدیک مردم ثمرات این حرکت را خواهند دید و شتاب ایجاد شده در مسیر توسعه، زمینه پاسخگویی به مطالبات مردم و بهبود معیشت آنان را فراهم خواهد کرد.

وی در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در منطقه، افزود: با فراهم شدن شرایط لازم، آذربایجان‌غربی می‌تواند میزبان خیل عظیم گردشگران داخلی و خارجی باشد.

وزیر میراث فرهنگی در پایان هدف از سفر خود به آذربایجان‌غربی را حضور در کنگره ملی شمس و مولانا و بررسی مسائل و مشکلات استان عنوان کرده و اظهار داشت: تلاش ما این است که در حد توان دولت، موانع موجود برطرف شود تا مردم بیش از پیش احساس رضایتمندی کنند؛ چرا که باور داریم رونق آذربایجان‌غربی به معنای رونق ایران است.