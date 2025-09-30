به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در جلسه ستاد انتخابات در محل استانداری لرستان، اظهار کرد: زمان ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ ۱۴۰۴ خواهد بود و مشمولان موضوع ماده ۴۱ قانون انتخابات باید از سه ماه قبل استعفای خود را ارائه نمایند.



سعید پورعلی ادامه داد: با توجه به ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقامات و مشاغل هم‌تراز که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور را دارند به‌واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شورا‌های اسلامی کشور محروم‌اند و از سه ماه قبل نباید در آن پست شاغل باشند.



رئیس ستاد انتخابات لرستان تصریح کرد: اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیز در طول مدت عضویت در شورا‌های اسلامی نمی‌توانند در دهیاری و شهرداری، مؤسسات و شرکت­های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شورا‌های روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان‌ها و مسئولیت‌های مذکور در بند‌های (۱)، (۲) و (۳) این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه‌ای)، مشغول به کار شوند.



پورعلی تأکید کرد: آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به‌عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده‌اند به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مأمور می‌شوند تا به‌صورت شغل تمام‌­وقت عهده‌دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.



وی ادامه داد: مدیران مناطق و نواحی شهرداری و مؤسسات و پورعلی وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محروم‌اند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.



گفتنی است؛ استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرس­ها، قضات، رؤسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) و رؤسای شعب آنها، رؤسای بانک­ها، رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام‌پزشکی، رئیس و اعضای هیئت ­مدیره سازمان نظام‌مهندسی، اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌­های صنفی غیر کشوری، هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمان­ها و شرکت‌های دولتی و نهاد‌ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شورا‌های اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محروم‌اند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.