رئیس ستاد انتخابات لرستان گفت: مشمولین ماده ۴۱ انتخابات شوراهای شهر و روستا از ۳ ماه قبل از ثبتنام باید استعفا بدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در جلسه ستاد انتخابات در محل استانداری لرستان، اظهار کرد: زمان ثبتنام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ خواهد بود و مشمولان موضوع ماده ۴۱ قانون انتخابات باید از سه ماه قبل استعفای خود را ارائه نمایند.
سعید پورعلی ادامه داد: با توجه به ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور را دارند بهواسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شوراهای اسلامی کشور محروماند و از سه ماه قبل نباید در آن پست شاغل باشند.
رئیس ستاد انتخابات لرستان تصریح کرد: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمیتوانند در دهیاری و شهرداری، مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استانها و مسئولیتهای مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژهای)، مشغول به کار شوند.
پورعلی تأکید کرد: آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب بهعنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بودهاند به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مأمور میشوند تا بهصورت شغل تماموقت عهدهدار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.
وی ادامه داد: مدیران مناطق و نواحی شهرداری و مؤسسات و پورعلی وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محروماند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبتنام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
گفتنی است؛ استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی) و رؤسای شعب آنها، رؤسای بانکها، رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظامپزشکی، رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظاممهندسی، اعضای هیئت مدیره اتحادیههای صنفی غیر کشوری، هیئترئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیئتمدیره سازمان نظاممهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیئتمدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده مینمایند و سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محروماند، مگر آنکه سه ماه قبل از ثبتنام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.