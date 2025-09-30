پخش زنده
امروز: -
سخنگوی صنعت آب گفت: امسال، سختترین دوره کم آبی در ۵۸ سال گذشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ عیسی بزرگ زاده با اشاره به اینکه درطی ۵۸ سال گذشته، سختترین دوره کم آبی را تجربه میکنیم و اگرچه قطعی آب نداریم، اما این به معنی عبور از بحران آبی نیست گفت: براساس پیش بینیهای مراکز معتبر و سازمان هواشناسی، پاییز کم بارشی خواهیم داشت و این موضوع بیانگر این است که باید همچنان مدیریت مصرف اب داشته باشیم.
وی با اشاره به حجم آب مخازن سدهای استان تهران گفت: درصد پرشدگی سدهای استان تهران ۱۴ درصدی است.
آقای بزرگ زاده گفت: اگرچه در استان تهران قطعی اب نداریم اما این به معنی نبود بحران نیست و باید مدیریت مصرف داشته باشیم.