به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ عیسی بزرگ زاده با اشاره به اینکه درطی ۵۸ سال گذشته، سخت‌ترین دوره کم آبی را تجربه می‌کنیم و اگرچه قطعی آب نداریم، اما این به معنی عبور از بحران آبی نیست گفت: براساس پیش بینی‌های مراکز معتبر و سازمان هواشناسی، پاییز کم بارشی خواهیم داشت و این موضوع بیانگر این است که باید همچنان مدیریت مصرف اب داشته باشیم.

وی با اشاره به حجم آب مخازن سدهای استان تهران گفت: درصد پرشدگی سدهای استان تهران ۱۴ درصدی است.

آقای بزرگ زاده گفت: اگرچه در استان تهران قطعی اب نداریم اما این به معنی نبود بحران نیست و باید مدیریت مصرف داشته باشیم.