با گذشت اولیای دم ، محکوم به قصاص پس از ۱۵ سال و در آستانه اجرای حکم قصاص ، بخشیده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در اقدامی انسانی و کم‌نظیر، مادری داغ‌دیده در زندان بوکان با گذشت از حق قصاص، زندگی دوباره‌ای به قاتل فرزند جوان خود بخشید. این محکوم به قصاص که مردی ۴۵ ساله است، حدود ۱۵ سال پیش سبب مرگ یک نفر شده بود و پس از طی مراحل قانونی، حکم قصاص او در آستانه اجرا قرار داشت.

رئیس زندان بوکان، با اعلام این خبر گفت: اولیای دم در جلسه‌ای که با پادرمیانی آقای زاهد دادستان و مجموعه مددکاری زندان برگزار شد، با بزرگواری و به حرمت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و قاتل فرزندشان را بخشیدند.

محمد رحمانی با قدردانی از همکاری اولیای دم و همراهی خیرین بوکانی، تأکید کرد: این اقدام بزرگوارانه با حسن همکاری و تلاش شبانه‌روزی همکاران و مجموعه زندان میسر شد. مدیریت و هماهنگی‌های صورت‌گرفته از سوی پرسنل و تیم مددکاری، نقشی اساسی در ایجاد بستر این گذشت ارزشمند ایفا کرد.

وی ادامه داد: این تصمیم شجاعانه و الهام‌بخش بار دیگر نشان داد که فرهنگ گذشت و مهربانی می‌تواند بر نفرت و انتقام غلبه کند و انسانیت را در جامعه زنده نگاه دارد.

با همراهی خیرین بوکانی، محکوم به قصاص پس از ۱۵ سال حبس، به زندگی دوباره بازگشت.