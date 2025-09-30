آغاز کاشت ۵۰۰ هکتار باغ انجیر در ایلام
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام از آغاز کاشت ۵۰۰ هکتار باغ انجیر در ایلام خبر داد و آن را گامی تازه برای رونق اقتصاد محلی برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «عباس میرزاد» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام اظهار داشت: با هدف توسعه اقتصاد محلی و بهرهگیری از ظرفیتهای ناب کشاورزی، کاشت انجیر دیم در سطح ۵۰۰ هکتار از اراضی استان ایلام آغاز شد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه کشاورزی در اقتصاد استان، از اجرای این طرح بهعنوان فرصتی بینظیر برای سرمایهگذاری و اشتغالزایی خبر داد.
میرزاد بیان کرد: بارندگیهای مناسب، خاک حاصلخیز و اراضی شیبدار ایلام، شرایطی فراهم کرده تا توسعه باغات دیم بهویژه کشت انجیر، به یک ظرفیت ممتاز اقتصادی در استان تبدیل شود.
وی اعلام کرد: توسعه باغات انجیر منجر به افزایش تولید، ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش وابستگی به سایر صنایع خواهد شد.
میرزاد یادآور شد: در سفر اخیر مدیران جهاد کشاورزی ایلام به استان فارس، یکی از قطبهای تولید انجیر کشور از تجارب موفق آن استان برای اجرای بهتر این طرح در ایلام بهرهبرداری میشود.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، کاشت انجیر در شهرستانهای ایوان، چرداول، ملکشاهی، بدره، ایلام، هلیلان، چوار و بخشهایی از شهرستان دهلران شامل میمه و زرینآباد عملیاتی خواهد شد.
به گفته معاون اقتصادی استاندار ایلام، تلفیق تجربههای موفق ملی با شرایط بومی و محلی، میتواند تحولی بزرگ در توسعه باغات دیم و رونق کشاورزی استان رقم بزند.