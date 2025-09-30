به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، میثم مصاحب با اشاره به لزوم تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی بهبهان اظهار کرد: با تلاش و پیگیری‌های بعمل آمده و در راستای تثبیت مالکیت اراضی دولتی ۸۱ فقره سند تک برگ جهت ۴۱ هکتار از اراضی دولتی شهرستان صادر شد.

وی در خصوص اقدامات بعمل آمده برای دریافت اسناد تک برگ اراضی دولتی این شهرستان، بیان داشت: این اداره همسو با سیاست گذاری‌های معاونت املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان در راستای حراست از اراضی ملی و دولتی، اخذ سند و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد مالکیت تک برگ را در اولویت‌های کاری قرار داده است.

مصاحب با بیان اینکه اجرای قانون جامع حدنگار موسوم به (کاداستر) گامی مهم برای پیشگیری از وقوع پدیده زمین‌خواری به شمار می‌رود، تصریح کرد: افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک از نظر محل و موقعیت آن، به‌روزرسانی اطلاعات نقشه‌ها و کاهش اختلافات حقوقی مردم را می‌توان بخشی از اهداف مهم اجرای این قانون عنوان کرد.

رئیس اداره راه و شهرسازی بهبهان می‌گوید: بخشی از اقدامات شاخص این اداره در سالجاری در راستای راهبری و نظارت بر امور اراضی دولتی می‌توان به اخذ اسناد تک برگی و تبدیل اسناد دفترچه‌ای اراضی دولتی در سطح شهرستان به اسناد تک برگ اشاره کرد که یکی از اولویت‌های کاری این اداره است.

مطابق با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی، در استان خوزستان، اداره کل راه و شهرسازی متولی واگذاری اراضی دولتی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن است.