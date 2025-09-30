۹ نشان طلا و یک برنز افتخار آتش نشان آبادانی در جهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رضا عابدینی آتش نشان آبادانی عضو تیم‌ملی در رقابت‌های جهانی با درخشش برای کشور افتخار آفرینی می‌کند.

آتش نشان آبادانی که در میدان از خودگذشتگی هم با ایثار به دل آتش می‌زند تا جان همشهری‌های خود را از خطر نجات دهد

عصو تیم ملی اتش نشانی کشور می‌گوید: با تلاش و کوشش و البته توکل به خدا توانسته است در هر دو هدف خود موفق شود

۹ نشان طلا و یک نشان برنز در عرصه‌های جهانی نشان از موفقیت و برنامه ریزی صحیح این آتش نشان آبادانی است.

رضا عابدینی آتش‌نشان آبادانی سال گذشته در مسابقات آتش‌نشانان جهان در کشور دانمارک در بین برترین‌های این رقابت‌ها قرار گرفت.