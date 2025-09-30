پخش زنده
اعضای شورای سیاستگذاری هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با حکم سرپرست معاونت هنری منصوب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه اعضای شورای سیاستگذاری هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر را منصوب کرد.
بر اساس این احکام، آیدین مهدیزاده تهرانی به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری و جعفر واحدی، امین موید اصفهانی، محمد خراسانیزاده، بهرام کلهرنیا، سیدعباس میرهاشمی و سمیه رمضانماهی به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری این دوره جشنواره فجر انتخاب شدند.
شورای سیاستگذاری وظیفه دارد علاوه بر تعیین کلیات سیاستگذاری جشنواره، برنامههای کلان این رویداد را تعریف کرده و مسیر برگزاری منسجم و حرفهای این دوره از جشنواره را هموار سازد.
جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مهمترین رویدادهای هنری کشور است که فرصتی برای معرفی آثار فاخر هنرمندان، ارتقای سطح کیفی هنرهای تجسمی ایران و پاسداشت جایگاه هنرمندان پیشکسوت و نیز شناسایی استعدادهای نو در این حوزه به شمار میرود.