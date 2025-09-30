تفاهم‌نامه همکاری آموزش و پرورش و حفاظت محیط‌زیست برای توسعه رشته مهارتی «محیط‌بانی» در چهارمحال و بختیاری امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گفت: امضای این تفاهم‌نامه برای تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و ایجاد ظرفیت فنی و حرفه‌ای برای تربیت نیروی متخصص مورد نیاز حوزه حفاظت محیط‌زیست انجام شده است.

کریمی گفت: این تفاهم‌نامه با هدف تسهیل راه‌اندازی و توسعه رشته محیط‌بانی در هنرستان‌های استان به امضا رسیده است.

وی افزود: اجرای این طرح استانی با هماهنگی ملی و طبق ضوابط کاردانش و دستورالعمل‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست دنبال خواهد شد تا آموزش‌های نظری و مهارتی لازم به هنرجویان ارائه شود.

وی بیان کرد: رشته محیط‌بانی در سال‌های اخیر به‌عنوان یک طرح ملی در دستور کار قرار گرفته و با امضای این تفاهم‌نامه، زمینه توسعه آن در چهارمحال‌وبختیاری بیش از پیش فراهم خواهد شد.