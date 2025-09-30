پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی محمود آباد گفت: در راستای تنظیم بازار و تأمین نیاز شهروندان، روزانه ۲.۶ تن مرغ گرم طرح تنظیم بازار با قیمت مصوب در محمودآباد توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با اشاره به توزیع مرغ گرم در محمود آباد گفت: این طرح با هدف دسترسی آسان و مقرون به صرفه شهروندان به مرغ گرم اجرا میشود.
سید حسین اسلامی افزود: ازشهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قبیل فروش اجباری کالای همراه، افزایش قیمت، فروش خارج از شبکه توزیع و یا عرضه خارج از ضوابط تعیین شده، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴، مراجعه حضوری به واحد تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد یا اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محمودآباد گزارش دهند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با تأکید بر نظارت مستمر بر روند توزیع، اطمینان داد که با هرگونه تخلف احتمالی برابر مقررات برخورد خواهد شد.