به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با اشاره به توزیع مرغ گرم در محمود آباد گفت: این طرح با هدف دسترسی آسان و مقرون به صرفه شهروندان به مرغ گرم اجرا می‌شود.

سید حسین اسلامی افزود: ازشهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قبیل فروش اجباری کالای همراه، افزایش قیمت، فروش خارج از شبکه توزیع و یا عرضه خارج از ضوابط تعیین شده، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴، مراجعه حضوری به واحد تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد یا اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محمودآباد گزارش دهند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با تأکید بر نظارت مستمر بر روند توزیع، اطمینان داد که با هرگونه تخلف احتمالی برابر مقررات برخورد خواهد شد.