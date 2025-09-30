پخش زنده
امروز: -
با استفاده از سامانهها و زمانبدی هوشنمد تقاطعها در شهر اصفهان میزان آلودگیهای زیست محیطی کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر مرکز کنترل ترافیک و نظارت تصویری شهرداری اصفهان گفت: هوشمندسازی ۲۲۰ تقاطع شهری در اصفهان با هدف کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان در دستور کار قرار گرفته، اقدامی که میتواند سالانه هزاران تن از انتشار دیاکسیدکربن در هوای شهر جلوگیری کند.
وحید حیدریان افزود: بر اساس آمار، در سال ۱۴۰۱، این شهر با ۵۶ هزار و ۸۴۹ ساعت تاخیر ترافیکی در روز روبهرو بوده که این میزان تاخیر حدود ۸۲ هزار تن دی اکسید کربن در سال وارد هوای شهر کرده و اگر تمهیدات لازم اندیشیده نشود، پیشبینی میشود، که این عدد در سال ۱۴۰۶ به ۶۸ هزار و ۴۶۵ ساعت افزایش پیدا کند.
وی گفت:این تاخیرات نهتنها موجب افزایش زمان سفر و کاهش کیفیت زندگی شهروندان میشود، بلکه منجر به افزایش گازهای گلخانهای و آلودگی هوا نیز میشود که البته با ارائه راهکارهای نرم افزاری و کاهش حتی یک درصد از تاخیر ترافیکی میتوان ۸۱۸ تن انتشار گاز دی اکسید کربن را کاهش داد.
حیدریان ادامه داد: سامانههای هوشمند چراغهای راهنمایی ورانندگی با استفاده از فناوریهای نوین، قادر به مدیریت ترافیک و کاهش زمان انتظار خودروها در تقاطعها هستند، این سامانهها با تجزیه و تحلیل دادههای ترافیکی و شرایط جوی، زمانبندی چراغها را به طور پویا تنظیم میکنند.