به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بر اساس گزارش منابع محلی یک قلاده سگ نگهبان و بدون قلاده به یک کودک ۱۲ ساله در تنکابن حمله کرد که سبب مصدومیت شدید از ناحیه پا و بستری شدن این دانش اموز در بیمارستان شد.



رئیس شبکه بهداشت تنکابن گفت: پس از اطلاع از این حادثه و اعزام آمبولانس به منطثه کودک به دلیل جراحت در پا به بیمارستان شهید رجایی منتقل شد.



سید عالیه علوی افزود: تزریق واکسن ضد هاری و اقدامات درمانی مرتبط با حیوان‌گزیدگی انجام شد و وضعیت عمومی کودک رضایت‌بخش است.

او با اشاره به موارد متعدد گزش سگ در شهرستان، ادامه داد: زیادی از این حوادث مربوط به سگ‌های ولگرد و بلاصاحب است که متولیان امر باید نسبت به جمع آوری انان اقدام جدی انجام دهند.