مدیر بنیاد مسکن ملایر از اتمام عملیات بهسازی معابر روستای فروز از توابع بخش مرکزی این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر بنیاد مسکن ملایر گفت: این پروژه در چارچوب برنامههای عمرانی و با هدف محرومیتزدایی، تسهیل در تردد و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این روستا اجرا شد.
بهرامی افزود: عملیات زیرسازی به طول ۹/. کیلومتر، آسفالت معابر این روستا ۶۳۰۰ متر مربع، با اعتباری بالغ بر ۲۹۰۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی (اعتبارات در اختیار نمایندگان) و تخصیص قیر رایگان انجام پذیرفت.
مدیر بنیاد مسکن ملایر بیان کرد: این پروژه که در اویل مهر ماه ۱۴۰۴ به اتمام رسیده و جهت بهره برداری به اهالی روستای فروز تحویل داده شد.