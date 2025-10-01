به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بخشدار چاروسا در این مراسم باتقدیر از تلاش همه کسانی که در برگزاری این یادواره تلاش کردند گفت: خدمت به خانواده شهدا، افتخاری بزرگ برای مسئولان نظام است و باید با تمام توان در مسیر تکریم آنان گام برداشت.

صفا حبیبی افزود: امروز عزت، امنیت و اقتدار کشور در منطقه و جهان مدیون مجاهدت ها، رشادت ها، صبر و استقامت خانواده های شهدا و ایثارگران است.

رجایی فرمانده حوزه مقاومت بسیج چاروسا هم هدف از برگزاری این مراسم را زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا بخش چاروسا و جنگ ۱۲ روزه دانست و گفت: بخش چاروسا ۶۶ شهید به نظام و انقلاب تقدیم کرده است.

امام جمعه قلعه رئیسی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بخش چاروسا و تبریک هفته دفاع مقدس اظهار داشت: شهدا با ایثار و فداکاری جان خود را برای حفظ اسلام فدا کردند و هرگز اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور به دست بیگانگان بیفتد.

حجت‌الاسلام حیدرخواه افزود: امروز امنیت و آسایش کشور مرهون خون پاک شهداست و باید به پاس این جانفشانی‌ها، یاد و خاطره آن‌ها را همواره در جامعه زنده نگه داریم.