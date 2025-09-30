پخش زنده
مستند آستاره از چهارمحال و بختیاری به جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فیلم مستند «آستاره» ساخته فاطمه حیدری سودجانی هنرمند چهارمحال و بختیاری به بخش ملی چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.
مستند آستاره به کارگردانی فاطمه حیدری سودجانی هنرمند هماستانی با رای موافق هیات داوران در جمع آثار پذیرفته شده این رویداد هنری قرار گرفت.
بانوی فیلمساز چهارمحال و بختیاری با تجربه بیش از ۲ دهه فعالیت در عرصه سینما این بار با مستند آستاره در بخش ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور خواهد داشت و در این بخش با ۲۱ فیلم دیگر پذیرفته شده، رقابت میکند.
مستند آستاره روایتگر بخشی از زندگی دختری روشندل در یکی از روستاهای چهارمحال و بختیاری است که به خواندن آوازهای محلی علاقه دارد و در این راه با مشکلاتی روبهروست.
حیدری سودجانی که خود تهیهکنندگی مستند آستاره را بر عهده دارد، در ساخت این مستند راه یافته به جشنواره فیلم کوتاه تهران از همراهی وحید حسین زاده، جمال اسکویی، عباس رفیعی و داریوش اسکویی به ترتیب به عنوان تصویربردار، تدوینگر، صدابردار و طراح پوستر نیز بهرهمند شده است.
فاطمه حیدری سودجانی فعالیتهای فرهنگی و هنری خود را در دهه ۸۰ با عضویت در انجمن شعر و ادب «عمان سامانی» آغاز کرد و سپس وارد عرصه سینما و فیلمسازی شد.
نخستین اثر این بانوی هنرمند، مستندی به نام «سروا» است که توانست جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره پروین اعتصامی را در سال ۱۳۸۴ برای او به ارمغان بیاورد و به عنوان اثر منتخب جشنواره فیلم شبکه مستند نیز شناخته شود.
«زهرا دختر هاجر» منتخب جشنواره فیلم کوتاه تهران و جشنواره شبکه مستند، «تنهایی سرد» منتخب جشنواره بسیج چهارمحال و بختیاری و جشنواره معلولین تهران، «دعوت» منتخب جشنواره فیلم کوتاه رحمت تبریز و «دختران آقا سید» اثر حاضر در جشنوارههای بینالمللی همچون مذهب امروز در ایتالیا، کان اماتور در لهستان، زنان هرات در افغانستان و جشنواره pampifitas در پرتغال از دیگر آثار مستند فاطمه حیدری سودجانی است که در کارنامه هنری او دیده میشود.
حیدری در کنار تولید آثار مستقل، کارگردانی مستندهای چندقسمتی تلویزیونی در صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیریت تولید مستندهای مختلف به سفارش شبکه مستند و همچنین بازیگری در فیلم کوتاه «قاب» با موضوع دفاع مقدس را نیز در سابقه کاری خود دارد.
آستاره آخرین مستند ساخته شده این بانوی هنرمند است که از ۲۷ مهر تا دوم آبان امسال در چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران و در پردیس سینمایی ایران مال پایتخت به روی پرده خواهد رفت.
رویکرد این دوره از جشنواره فیلم کوتاه تهران «خِردمحوری و اندیشهورزی» است و فیلمهای کوتاه با زمان کمتر از ۳۰ دقیقه در بخشهای سینمای ایران و بینالملل در گونههای داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی این جشنواره به رقابت میپردازند.