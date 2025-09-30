یکی از بخش‌هایی که در سفر اخیر رئیس جمهور به استان اردبیل اعتبارات قابل توجهی به آن اختصاص داده شده، حوزه راه و بزرگراه‌های استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار در عرض دو سال باید در توسعه راه‌های استان اردبیل صرف شود.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل، گفت: برخلاف برخی اظهارنظر‌های غلط، توسعه راه‌های استان از شمال تا جنوب به صورت متوازن و مطلوب در دستور کار دولت چهاردهم است.

فرهاد سبحانیاظهار کرد: به دنبال سفر رئیس جمهور به استان اردبیل، ۹ هزار میلیارد تومان منابع برای توسعه بزرگراه‌ها و راه آهن اردبیل اختصاص یافته است.

وی افزود: ما در اجرای پروژه‌های راهسازی هیچ تبعیضی بین شمال و جنوب استان قائل نشدیم و سعی ما بر این بوده تا همه محور‌های مواصلاتی استان با اولویت محور‌های پرتردد به بزرگراه و چهارخطه تبدیل شوند.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل تصریح کرد: از ۹ هزار میلیارد تومان منابع سفر رئیس جمهور به استان، ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به تکمیل پروژه راه آهن اردبیل – میانه اختصاص یافته است.

سبحانی گفت: تلاش می‌کنیم تا با تزریق این اعتبارات در نیمه دوم سال این پروژه را به سرانجام رسانده و راه آهن اردبیل – میانه را بعد از گذشت ۲۲ سال، تکمیل و افتتاح کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل محور اردبیل – مشگین‌شهر و ۲۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل محور مشگین‌شهر به اهر اختصاص یافته است.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل اضافه کرد: یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای محور سربند به مشگین‌شهر اختصاص یافته و در روز‌های آینده نیز هشت کیلومتر از مسیر پارس‌آباد به سربند افتتاح شده و به بهره‌برداری خواهد رسید.

سبحانی بیان کرد: قرار است ۱۰ کیلومتر نیز از مسیر سربند به سمت مشگین‌شهر زیر بار ترافیک برود که لایه دوم آسفالت‌ریزی آن در حال انجام است.

وی در ادامه یادآور شد: برای محور سربند به پارس‌آباد نیز قرار است ۲۰۰ میلیارد تومان تزریق منابع انجام شده و در محور گرمی به بیله‌سوار و رضی به گرمی نیز ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص می‌یابد.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل اظهار کرد: برای محور مهم و اساسی استان اردبیل – سرچم نیز ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار تزریق می‌شود تا این پروژه در فاز‌های مختلف به چهار خطه ارتقا یابد.

سبحانی در مورد محور کلور – درام نیز تصریح کرد: برای این محور مواصلاتی مهم جنوب استان ۷۰۰ میلیارد تومان تزریق خواهد شد تا بخش عظیمی از این پروژه تا پایان امسال زیر بار ترافیک برود.

وی گفت: برای کمربندی اردبیل یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و برای تکمیل کمربندی نیر نیز تأمین اعتبار انجام شده تا این پروژه نیز به کاهش بار ترافیکی شریان اصلی نیر به سمت سراب کمک کند.