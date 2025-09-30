به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد شمس با اشاره به اصلاح و بازگشایی ۴۵ کیلومتر از مسیر‌های عشایری دزپارت در سال جاری اظهار کرد: مسیر عشایری مونک به طول ۵ کیلومتر، بحوض به طول ۲۵ کیلومتر و نافر به طول ۱۵ کیلومتر با تلاش کارکنان اداره امور عشایر این شهرستان اصلاح و بازگشایی شدند.

وی افزود: در این مناطق عشایری حدود ۴۰ خانوار عشایری زندگی می‌کنند که با اصلاح و بازگشایی این مسیر‌ها راه عبور و مرور آنها تسهیل شد.

شمس ادامه داد: تانکر‌های آبرسان سیار اداره امور عشایر به صورت شبانه‌روزی و منظم کار آبرسانی به عشایر را در همه نقاط عشایری شهرستان انجام می‌دهند و این اداره همه اقدامات لازم را برای بازگشت عشایر از کوچ فراهم کرده است.