کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری، به تدریج از سواحل دریای عمان با افزایش ابر همراه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: صبح مه صبحگاهی، در طول روز غبار محلی گاهی با کاهش میدان دید مورد انتظار است و با توجه به ملایم بودن سرعت باد در ساعات صبحگاهی، کاهش موقتی دید افقی در پارهای نقاط استان پیش بینی میشود.
او افزود: شرایط دریا تا ظهر در محدوده سواحل استان مساعد و از بعدازظهر در جزایر خلیج فارس و غرب تنگه هرمز با افزایش سرعت باد پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر وزش باد نسبتا شدید شمال غربی در جزایر غربی استان به ویژه غرب جزیره لاوان سبب مواج شدن خلیج فارس و مناطق فراساحل جزایر غربی استان خواهد شد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: رفردا و پنجشنبه، خلیج فارس و جزایر غربی استان نسبتا مواج خواهد بود و توصیه میشود این مدت از تردد شناورهای سبک در بعدازظهر و شب در جزایر کیش و لاوان خودداری شود و تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورهای مسافربری در جزایر غربی و کشتیهای تجاری به مقاصد بوشهر و خوزستان در نظر گرفته شود.
حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی، تغییرات قابل ملاحظهای مورد انتظار نخواهد بود.