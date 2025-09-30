پخش زنده
امروز: -
با دستور دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه ۹۸حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان کرمانشاه مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حمیدرضا کریمی بااشاره به آسیب چاه های غیرمجاز به منابع آبهای زیر زمینی گفت: به این منظور تشدید برخورد با چاه های غیرمجاز در کرمانشاه در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه این اقدام در راستای حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی و مقابله با برداشتهای غیرمجاز است افزود: تاکنون تعداد زیادی از چاه های غیرمجاز در سطح استان شناسایی شده اند.
دادستان کرمانشاه گفت: این چاهها مجهز به دستگاه های پمپاژ آب بودند و به صورت غیرقانونی از منابع آبی برداشت میکردند.
دادستان کرمانشاه گفت: با مسدود شدن ۹۸ حلقه چاه غیرمجاز ، میزان ۵/۵ میلیون متر مکعب از منابع آب زیرزمینی که در معرض برداشتهای غیرمجاز قرار داشت، از دستبرد خارج شد.
وی در ادامه با تاکید بر برخورد قاطعانه با هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی و آبهای زیرزمینی گفت: دستگاه قضائی استان با جدیت تمام، از هرگونه تخلف در زمینه برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی جلوگیری خواهد کرد.
کریمی گفت: این اقدام تنها یکی از گامهای پیشگیرانه و قضائی است که برای مقابله با بحرانهای آبی و حفاظت از محیط زیست برداشته شده است.
وی با بیان اینکه مسدودسازی چاههای غیرمجاز، بخشی از اقدامات مستمر در راستای مقابله با بحرانهای آبی و حفظ منابع آبی برای نسلهای آینده است افزود: با توجه به وضعیت اقلیمی و جغرافیایی استان کرمانشاه، مدیریت بهینه منابع آب از اولویتهای دستگاه قضائی است.
دادستان کرمانشاه گفت: دادستانی کرمانشاه در کنار سایر نهادهای ذیربط، همچنان به نظارت دقیق و برخورد با تخلفات در این زمینه ادامه خواهد داد.